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Песков заявил об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса в России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в России соответствуют сезону и будут наращиваться, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита [вакцин], нет информации о том, что спрос на прививки превышает предложение", - сказал представитель Кремля.

Он при этом подчеркнул, что "со временем темпы вакцинации будут повышаться" и аналогично "будут увеличиваться производственные мощности" по выпуску препаратов от ковида.

 

Песков заявил, что пока рано говорить о введении единых паспортов вакцинации в РФ
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