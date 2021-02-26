Песков заявил об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса в России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в России соответствуют сезону и будут наращиваться, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита [вакцин], нет информации о том, что спрос на прививки превышает предложение", - сказал представитель Кремля.

Он при этом подчеркнул, что "со временем темпы вакцинации будут повышаться" и аналогично "будут увеличиваться производственные мощности" по выпуску препаратов от ковида.