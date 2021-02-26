САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) планирует провести три экспедиции по исследованию архипелага Новая Земля в 2021 году. Об этом сообщил на ежегодной конференции "День Арктики в Президентской библиотеке" в пятницу директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Исполнительной дирекции РГО Сергей Чечулин.

"В этом году мы запланировали три экспедиции с Северным флотом - на острова Южный, Северный архипелага Новая Земля и экспедицию на судах Северного флота по акваториям Баренцева моря", - сказал Чечулин.

По его словам, в рамках проекта будут исследованы гидрографические аспекты и подводные объекты, обнаруженные исследователями ранее в экспедициях. "В этот раз будет проведена их идентификация, 3D-подводная съемка этих объектов для того, чтобы все желающие могли познакомиться с этими материалами", - добавил представитель РГО.

Он отметил, что в ближайшее время ученые также отправятся в экспедицию на Землю Александры, остров архипелага Земля Франца-Иосифа. В рамках проекта планируется провести пять видов научных работ, главной из которых является исследование популяции белого медведя.

Проекты будут реализованы совместно с Северным флотом и национальным парком "Русская Арктика".

Архипелаг Новая Земля расположен в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.