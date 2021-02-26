Рошаль: финансирование здравоохранения во всех регионах нужно довести до одного уровня

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Финансирование здравоохранения по регионам России следует довести до одного уровня, а в целом расходы на здравоохранение следует довести до 5% от ВВП. Такое мнение в пятницу высказал глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль.

"В 2020 году потратили на здравоохранение около 4% [от ВВП], но мы думали что дальше этот показатель будет медленно, но увеличиваться, а он снова уменьшается до 3,6%. А где же уроки пандемии? Где самодостаточность регионов при возникновении еще какой-то чрезвычайной ситуации? Предложения: пересмотреть вопросы финансирования здравоохранения в ближайшие годы с доведением его до 5% ВВП и уравнять с небольшим коэффициентом финансирование здравоохранения по регионам. <...> Такой разницы в одной стране не должно быть", - сказал он на круглом столе в ОНФ, посвященном актуальным и наиболее острым вопросам реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Рошаль также указал на проблемы с обеспечением первичного звена здравоохранения специалистами. "Год тому назад мы посмотрели, что число врачей, пришедших в первичное звено, было приблизительно одинаковым с числом ушедших в коммерческие структуры, вообще ушедших из здравоохранения и умерших еще до пандемии", - отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2020 году заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%. По словам Рошаля, это хорошая мера, однако результаты ее реализации можно будет увидеть только спустя несколько лет. "Приняли решение об увеличении целевиков. Но когда это даст отдачу? Только через шесть лет. Все это время первичное звено будет ждать. Без введения распределения выпускников в первичное звено, обучающихся за государственный счет (как временная мера), пока другие меры не заработают, мы эту проблему с вами не решим. Заработают иные механизмы - отменим", - добавил он.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". Реализация программ модернизации первичного звена здравоохранения началась в России 1 января 2021 года. В частности, планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.