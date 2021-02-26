Во ФСИН заявили, что никакой угрозы безопасности Навального в колонии нет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Угрозы безопасности и здоровью Алексея Навального в колонии, где он будет отбывать наказание по делу "Ив Роше", нет. Об этом заявил в пятницу журналистам директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

"Я гарантирую, что никакой угрозы здоровью и жизни не существует", - сказал он. Калашников подтвердил, что Навальный этапирован в колонию, и пообещал, что ФСИН обеспечит ему нормальные условия.

"Он будет содержаться в условиях абсолютно нормальных. Если пожелает, будет привлечен к производственной деятельности", - рассказал Калашников. Он не стал уточнять, в какую именно колонию этапирован Навальный. "Там, где он должен сейчас находиться, все сделано в рамках закона", - отметил директор ФСИН.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.

Как сообщали ранее в ОНК, Навальный будет этапирован в одну из колоний Центрального федерального округа. Накануне о его этапировании из СИЗО "Матросская Тишина" сообщил адвокат Вадим Кобзев.