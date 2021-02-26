Более 40 тыс. человек получат соцпомощь в 2021 году благодаря сотрудничеству Москвы с НКО

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 40 тыс. москвичей в 2021 году смогут получить социальную помощь благодаря взаимодействию властей столицы с некоммерческими организациями (НКО). Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития в преддверии Всемирного дня НКО, который отмечается 27 февраля.

"Мы высоко ценим работу наших коллег из НКО. Наше тесное взаимодействие позволяет не просто помочь человеку в решении его проблемы, но и окружить его заботой и вниманием. Благодаря сотрудничеству города и НКО более 40 тыс. москвичей смогут получить необходимую социальную помощь в 2021 году. Среди них дети-сироты, москвичи, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, люди с инвалидностью и многодетные семьи", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, дополнительная поддержка стала возможной за счет конкурса грантов "Москва - добрый город" для некоммерческих организаций. Например, через грантовые проекты НКО организовывают курсы реабилитации, дополнительные занятия с репетиторами для детей-сирот, обучение бездомных и многое другое.

Также комплекс социального развития Москвы разработал специальный проект на портале "Москва - добрый город", посвященный сотрудничеству города и социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения обновили карту "Социальный навигатор", на ней появилось еще 130 некоммерческих организаций. Всего сервис позволяет найти свыше 160 услуг по 23 категориям и 770 адресам в Москве.

Помимо этого, ежегодно ведомство проводит конкурс для НКО с грантовым фондом 400 млн рублей, что позволяет организациям найти финансирование на соцпроекты. Также в прошлом году некоммерческим организациям было передано 50 помещений для оказания помощи горожанам.