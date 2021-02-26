Популяция китайских дельфинов в акватории Хайнаня насчитывает свыше 200 особей

ХАЙКОУ, 26 февраля. /ТАСС/. Свыше 200 редких китайских дельфинов (Sousa chinensis) обитают в акватории южной китайской провинции Хайнань. Как сообщила газета " Хайнань жибао ", их стаи в последнее время были неоднократно замечены к юго-западу от этой островной провинции.

"Популяция китайских дельфинов в акватории к юго-западу от Хайнаня насчитывает более 200 особей", - цитирует издание научного сотрудника Китайского института глубоководных исследований и инженерии Ли Сунхая.

Вид Sousa chinensis, который в КНР называют китайским белым морским дельфином, включен в список редких животных, охраняемых на высшем государственном уровне. Провинция Хайнань занимает третье место в стране по популяции этого вида млекопитающих. По данным ученых, больше всего особей в Китаеобитают в акватории Гонконга (порядка 2-3 тыс.), в районе устья Жемчужной реки. На втором месте по распространению этих дельфинов находится залив Лэйчжоу, омывающий берега южной провинции Гуандун.

Китайский белый морской дельфин, также известный как индо-тихоокеанский горбатый дельфин, при рождении имеет темно-серый окрас, по мере взросления цвет кожи меняется в сторону светло-серого и светло-розового оттенков. Длина взрослой особи в среднем составляет 2-2,5 м, а вес - 200-250 кг.

В 2008 году Международный союз охраны природы классифицировал китайского дельфина как уязвимый вид, имеющий риск стать вымирающим. Всего в мире насчитывается порядка 13 тыс. особей этих морских животных, примерно половина из них обитает в южной акватории Китая. Из-за своей малочисленности в Поднебесной китайскому дельфину дали прозвище "морской панды".

В КНР созданы семь морских заповедников китайских дельфинов. В 2017 году Министерство сельского хозяйства и деревни Китая опубликовало план действий на 2017-2026 годы по охране этого животного.