ВЦИОМ: более половины россиян хотели бы, чтобы родственники служили в армии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 50% россиян хотели бы, чтобы близкие родственники служили в армии. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в ТАСС.

Опрос "Армия России в зеркале общественного мнения" проводился в декабре 2020 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек 18 лет и старше.

Каждый второй из опрошенных респондентов (52%) ответил положительно на вопрос: хотели бы вы, чтобы ваш сын, брат муж или другой близкий родственник служил сейчас в армии. 40% ответили отрицательно, а 8% затруднились дать ответ.

Почти половина россиян, 49%, считают, что сейчас военной угрозы для России со стороны других стран нет, при этом 44% считают, что такая угроза существует. Так, в 2015 году 26% респондентов выражали мнение, что угрозы нет, а 69% придерживались иного мнения. В способность армии защитить страну в случае реальной угрозы верят 83% опрошенных, 12% - не верят.

Также россиян спросили, доверяют ли они министру обороны РФ Сергею Шойгу. 78% выказали доверие, 16% - нет. В 2018 году 79% доверяли, 10% не доверяли. Осведомлены о ситуации в армии 40% россиян, плохо осведомлены 46%.

ВЦИОМ также сообщил, что деятельность армии одобряют 78,9%, деятельность РПЦ - 58,7%, СМИ - 53,3%, правоохранительных органов - 41,0%, политических партий - 34,6%, оппозиции - 30,4%.

По словам генерального директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, на фоне фиксируемого обществом некоторого снижения военной угрозы нашей стране остаются высокими оценки боеспособности Армии России, ее готовности защитить страну от внешних врагов. При этом снижается уровень информированности о состоянии армии.