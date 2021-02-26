В Думе предложили лишать свободы на срок до 5 лет за оскорбление памяти защитников страны

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Срок лишения свободы за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны составит до трех лет, а при наличии отягчающих обстоятельств - до пяти лет. Об этом говорится в поправках, направленных представителями всех фракций Госдумы в комитет по госстроительству и законодательству. Текст есть в распоряжении ТАСС.

Поправки предлагается внести в уже прошедший первое чтение законопроект об изменениях в Уголовный кодекс РФ, который изначально предусматривал только распространение действующей статьи о наказании за реабилитацию нацизма на такие преступления, совершенные в интернете.

Авторы поправок предлагают установить, что "оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны" повлечет за собой штраф в размере до трех миллионов рублей или в размере доходов осужденного за последние три года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года, либо же принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет. Также до пяти лет увеличивается срок принудительных работ и срок лишения права занимать ряд должностей.

Действующая редакция статьи "Реабилитация нацизма" Уголовного кодекса РФ предусматривает только ответственность за "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России". Сейчас штраф за это деяние составляет до 300 тыс., суд также может назначить исправительные работы на срок до одного года, лишения свободы при этом не предусмотрено.

Штрафы за реабилитацию нацизма

Помимо этого депутаты предлагают прописать в Уголовном кодексе, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей. Если же такие высказывания или сведения распространялись через СМИ и интернет, то сумма составит от 2 млн до 5 млн рублей.

Согласно действующей редакции УК, штрафы за это составляют до 300 тыс. рублей и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей соответственно. Предусмотренные сейчас сроки лишения свободы до трех лет и до пяти лет при наличии отягчающих обстоятельств также предлагается сохранить.

Авторами поправок выступили депутаты всех фракций, среди них - вице-спикер Ирина Яровая ("Единая Россия"), первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР), первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").