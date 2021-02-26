Эксперт: ученые пока не могут получить данные по численности белых медведей в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Ученые не могут на данный момент установить точное количество белых медведей в российской Арктике. Как рассказал в пятницу на пресс-конференции в ТАСС ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев, провести всеохватывающий учет популяции мешают большая площадь территории исследований и ее недоступность.

"Оценка численности белого медведя на просторах российской Арктики - это очень непростая и очень дорогостоящая задача. Поэтому на сегодня мы эти вопросы прорабатываем. Получить численность белого медведя в российской Арктике мы все равно, к сожалению, на сегодня не можем, потому что большая территория, ее недоступность, ее закрытость в определенные периоды времени не позволяют нам сегодня решить этот вопрос", - сказал он.

Мордвинцев рассказал, что ученые рассматривают несколько способов, как подсчитать популяцию. Один из них - использование малой авиации. В прошлом году Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН совместно с фондом "Чистые моря" проводил такую работу на самолете Ла-8 в рамках проекта "Хозяин Арктики", охватив небольшую территорию. В этом году исследователи расширят площадь для изучения, опробуют другие малые самолеты.

Ранее сообщалось, что Минприроды РФ в 2020 году запустило четырехлетнюю исследовательскую программу подсчета белых медведей в российской Арктике. В этом году планировалось провести учет Чукотско-Аляскинской популяции медведей, в 2022 году - Лаптевской популяции, в 2023 году - Карско-Баренцевоморской популяции. В 2024 году будет проводиться обработка полученных данных.

Последние подсчеты, которые проводились в 2014 году, носили экспертный характер относительно небольшой выборки. По словам ученого, количество белых медведей в российской Арктике исчисляется тысячами, всего их на Земле - около 20 тысяч особей.