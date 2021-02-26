В Минприроды опровергли информацию о рекультивации полигонов за счет населения

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минприроды предложило рекультивировать полигоны с истекающим сроком службы за счет включения надбавки в тариф на вывоз мусора.

"Сегодня в новостях прочитал и был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны <...> Мы не поддерживаем эту позицию", - сообщил он журналистам.

По словам Козлова, в настоящее время, напротив, разрабатываются меры для снижения финансовой нагрузки на население за утилизацию отходов. "Сейчас на площадке Российского экологического оператора мы обсуждаем меры поддержки, и уже подготовлена нормативные правовые акты в рамках расширенной ответственности производителя, [меры] должны предусматривать финансирование и создание мощностей для переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек", - пояснил министр.