В Татарстане разрешили посещение утренников в детсадах родителям

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Татарстану разрешило родителям посещать утренники в детских садах, но с учетом ряда ограничений, сообщила журналистам пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по республике Миляуша Замалиева.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан считает возможным проведение индивидуальных мероприятий внутри групповой ячейки с приглашением на одного ребенка одного взрослого сопровождающего, того, кто желает посетить это мероприятие, при соблюдении ряда условий", - сказала она.

По словам Замалиевой, взрослый не должен входить в категорию старше 65 лет. В детском саду заведующий администрации принимает решение о возможности организации индивидуальных мероприятий внутри групповой ячейки только при отсутствии случаев заболевания, либо карантина по инфекционным заболеваниям.

"Кроме того, то мероприятие, которое проводится внутри этой групповой ячейки, то есть это не является каким-то общим мероприятием для всего детского сада, когда на этом утреннике оказываются дети из разных групп, этого делать нельзя, это попадает под запрет, это является массовым мероприятием, на этом утреннике ребенок из другой группы присутствовать не может, исключительно для одной группы", - пояснила Замалиева.

Она уточнила, что для взрослых должны организовать входной контроль с термометрией. Желательно, чтобы существовал "зеленый коридор", чтобы родители, проходя на утренник, не пересекались с детьми из других групп. Площадь помещения на одного человека при организации такого мероприятия должна составлять не менее 4 кв. метров.

"Обязательно должны быть условия для гигиены рук, то есть антисептики, должен быть облучатель закрытого типа в этом помещении, после мероприятия необходимо проводить проветривание и влажную уборку", - сказала Замалиева.

В Татарстане, по данным пресс-службы министерства здравоохранения республики, на 26 февраля зарегистрировали 17 871 случай заражения коронавирусом, выздоровели 14 414 человек.