Юрия Соломина выписали из больницы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, ранее госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу директор театра Тамара Михайлова.

"Юрия Мефодьевича выписали из больницы ", - сказала она.

О госпитализации худрука Малого театра стало известно 16 февраля.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Народный артист СССР (1988), Герой Труда РФ (2020). С 1988 года по настоящее время является художественным руководителем Государственного академического Малого театра. В общей сложности сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе таких, как "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить..." и других. Лауреат Государственной премии РФ (2001).