Подводная линия связи обеспечит скоростным интернетом Воркуту и отдаленные поселки Коми

СЫКТЫВКАР, 26 февраля. /ТАСС/. Планируемый к строительству отвод от подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию обеспечит заполярный город Воркуту в Коми и весь Воркутинский район надежной связью и высокоскоростным интернетом. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect по строительству подводной волоконно-оптической линии связи заключили правительство Республики Коми и компания "Мегафон", говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Правительство Республики Коми и "Мегафон" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect по строительству подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Европы в Азию. Оператор планирует построить отвод до Воркуты - самого восточного европейского города, который находится за Полярным кругом. Это обеспечит надежную связь и быстрый интернет для более 50 тыс. жителей удаленных территорий, вахтовых поселков, угледобывающих и нефтегазовых месторождений региона", - говорится в сообщении.

Республика Коми стала третьим северным регионом, который подключился к реализации проекта Arctic Connect после Чукотки и Якутии. Как отметил глава Коми Владимир Уйба, для региона участие в проекте Arctic Connect имеет стратегическое значение. Прорабатывается вопрос создания в Воркуте арктического медицинского кластера, который востребован, в том числе, для обслуживания Северного морского пути. Это потребует наличия устойчивой связи и возможности передачи больших объемов данных.

Соглашение с "Мегафоном" будет также способствовать устранению цифрового неравенства. Оператор намерен развивать цифровую инфраструктуру региона на базе стандартов UMTS, GSM и LTE. Правительство окажет помощь в организации тестирования на территории региона передовых технологий. Как отметил гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян, за последние пять лет компания инвестировала более 260 млн рублей в развитие сети в Коми. Построены десятки и модернизированы сотни объектов связи, 70% базовых станций в регионе работают в сети 4G.

Как уточнили ТАСС в компании "Мегафон", конкретные показатели по отводу к Воркуте и необходимые инвестиции будут определены в ходе геологических работ.

Линия связи Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Дальнего Востока и Арктики. В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований, были проведены наблюдения на участках трассы будущей линии связи в акватории шести морей. Второй этап исследований пройдет летом 2021 года и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна.