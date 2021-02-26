Памфилова сообщила, что привилась от коронавируса вакциной центра "Вектор"

"Я тоже привита [от коронавируса] давно, всем советую. Только [вакциной] от "Вектора", - сказал Памфилова на встрече с политологами и экспертами в пятницу.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.