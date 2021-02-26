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Памфилова сообщила, что привилась от коронавируса вакциной центра "Вектор"

Председатель Центризбиркома сообщила, что давно сделала прививку
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "Эпиваккорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор".

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"Я тоже привита [от коронавируса] давно, всем советую. Только [вакциной] от "Вектора", - сказал Памфилова на встрече с политологами и экспертами в пятницу.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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