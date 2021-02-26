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Пандемия COVID-19

В Саратовской области продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

Он будет действовать до 15 марта

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен в Саратовской области до 15 марта, постановление носит рекомендательный характер, сообщил в пятницу региональный оперативный штаб.

"Руководителям организаций рекомендуется продлить до 15 марта 2021 года режим самоизоляции работникам старше 65 лет, имеющим хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Согласно предыдущему постановлению, режим должен был действовать до 1 марта.

Кроме того, документ обязывает руководителей организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации, введение, если возможно, посменной работы, соблюдение масочного режима всеми работниками.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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