ФАДН разработает нацплан мероприятий по десятилетию языков коренных народов

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) планирует разработать и утвердить национальный план мероприятий по международному десятилетию языков коренных народов. Позитивный опыт России по развитию языков будет интересен мировому сообществу, считает заместитель руководителя агентства Станислав Бедкин.

"В 2022-2032 годах объявлено международное десятилетие языков коренных народов. Сегодня ЮНЕСКО ведется подготовительная работа по формированию многостороннего механизма в проведении десятилетия языков и ближайшего глобального плана действий. Безусловно, и Федеральное агентство по делам национальностей, и министерство иностранных дел активно подключились к этой работе. Мы планируем в ближайшее время разработать и утвердить национальный план мероприятий", - сказал он на совместном заседании комиссий Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия совместно с Общественной палатой Республики Татарстан.

Бедкин отметил, что позитивный опыт России будет интересен всему мировому сообществу. "Пользуясь случаем, призываю общественные организации активно включиться в эту работу", - добавил он.

В конце февраля 2020 года более 500 участников из 50 стран, в том числе министры, лидеры коренных народов, исследователи, государственные и частные партнеры, приняли и опубликовали стратегическую дорожную карту для Десятилетия языков коренных народов (2022-2032 годы), в которой приоритетное внимание уделяется расширению прав и возможностей носителей языков коренных народов. Принятая в Мехико Лос-Пиносская декларация ставит интересы коренных народов в центр своих рекомендаций под лозунгом "Не делайте ничего для нас без нас".