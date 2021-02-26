"Спутник V" зарегистрировали в Молдавии

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" получила регистрацию в Молдавии и может применяться на территории республики. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон, который в качестве главы республики в 2020 году обращался к РФ с просьбой о предоставлении этого препарата.

"Несколько минут назад в Республике Молдова была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Поставки препарата в Молдову начнутся уже очень скоро", - написал Додон.

"Жители нашей страны получат доступ к вакцине, которая применяется почти в 40 странах, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективной и безопасной", - сообщил бывший президент.

Ранее в Молдавии прошла регистрацию вакцина AstraZeneca. Ожидается, что первые 14 400 доз этого препарата республика получит через международный механизм COVAX в период с 28 февраля по 3 марта. Согласно национальной программе вакцинации от коронавируса, на первом этапе вакцину получат медработники, затем наступит очередь пожилых граждан, госслужащих, на третьем этапе - остального населения.

COVAX - международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать глобальной борьбе с пандемией коронавируса. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Предполагается, что таким образом средства для борьбы с распространением коронавируса на льготных условиях смогут получить 92 страны.