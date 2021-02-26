Путин обсудил с канцлером Австрии возможные поставки вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц обсудили в телефонном разговоре борьбу с пандемией, в том числе возможные поставки российской вакцины "Спутник V" в республику и совместное производство препарата. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможности поставок в Австрию российской вакцины "Спутник V", а также налаживания ее совместного производства, - говорится в сообщении. - В этой связи условлено о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран".

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцина уже зарегистрирована во многих странах мира.