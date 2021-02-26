Проект создания мостов между домами в Москве стал лучшим на инженерном форуме УрФУ

ТАСС, 26 февраля. Команда студентов с проектом мостов между жилыми домами для расширения дворов в Москве стала победителем в конкурсе на инженерном форуме Уральского федерального университета, который завершился в пятницу в Сочи. В конкурсе так же участвовали проекты "зеленой" системы водоотведения и энергоэффективного использования подземной парковки, сообщили в пресс-службе вуза в пятницу.

На форуме проводили Всероссийский конкурс инновационных проектов реновации городского квартала. На разработку проекта командам студентов давали сутки.

"Студенты со всей России придумывали, как сделать типовой московский квартал современным, экологичным и удобным для жителей всех возрастов. Победила команда участников, предложившая проект двора с мостом, который одновременно служит и вторым ярусом, расширяющим территорию, и создает пространство для семейного отдыха или коворкинга", - сказали в вузе. В пресс-службе вуза ТАСС пояснили, что, по сути, студенты предложили строить мост между жилыми домами.

В соревновании принимали участие несколько команд. Также были представлены проекты оранжереи, "зеленой" системы водоотведения, энергоэффективного использования подземной парковки и раздельного сбора мусора. Все участники форума смогут пройти стажировку в Фонде содействия реформированию ЖКХ, добавили в вузе.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Инженерный форум "Материаловедение и строительство" организован УрФУ, Трубной металлургической компанией, Корпоративным университетом ТМК2U и Группой Синара. В образовательной программе и тренингах по гибким навыкам приняли участие 142 студента из 52 российских вузов.

"Я - профессионал" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Заключительный этап олимпиады стартовал в середине февраля и продлится до конца апреля 2021 года. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".