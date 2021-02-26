В Смоленской области возобновили поставки льготных лекарств для больных диабетом

ТАСС, 26 февраля. Власти Смоленской области возобновили поставки льготных лекарств для больных диабетом, перебои с которыми возникли в январе-феврале, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в департаменте здравоохранения региона.

"Сейчас ситуация нормализовалась. В аптеках льготного отпуска лекарств есть сахароснижающие препараты по 12 наименованиям. Всего закуплено 18 тысяч упаковок", - сказали в департаменте.

Ранее следственное управление СК РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ ("Халатность") после публикации в СМИ информации о сбоях в обеспечении граждан льготными лекарственными препаратами. По версии следствия, с 1 января по 25 февраля должностные лица департамента по здравоохранению региона несвоевременно закупили лекарства. Это привело к слишком позднему обеспечению лекарствами болеющих диабетом, в том числе несовершеннолетних и инвалидов.

По данным департамента, более 5,9 тыс. жителей обеспечили инсулином на сумму более 20 млн рублей. Другие сахароснижающие лекарства на общую сумму 24 млн рублей получили 13,8 тыс. человек. Общее число получивших препараты граждан составило около 19 тыс. В департаменте уточнили, что закупка льготных лекарств продолжается.