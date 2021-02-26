Глава СПЧ заявил об открытости ФСИН по вопросу пыток в колониях

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Взаимодействие Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) по вопросу пыток в колониях является образцовым, открытость службы - залог привлечения виновных к ответственности. Такое мнение в пятницу в беседе с ТАСС высказал глава СПЧ Валерий Фадеев, комментируя недавние сообщения о пытках в исправительных учреждениях в Иркутской и Ярославской областях.

"Для меня очень важно, что, насколько я понимаю, ФСИН не скрывает эти правонарушения. Знаете, есть дурное такое представление о том, что надо честь мундира соблюдать. Нет, ФСИН этого не боится. Все правонарушения в своей среде он пытается пресекать. И вот то, что сейчас происходит в иркутской колонии, это показывает", - сказал Фадеев, отметив открытость ФСИН. "И мое взаимодействие, взаимодействие Совета и членов Совета с ФСИН, мне кажется, просто образцовое", - добавил он.

При этом, по его словам, нельзя рассчитывать на быстрое устранение нарушений. "Но надо просто долго и упорно над этим работать", - уверен глава СПЧ.

"Почти наверняка виновные будут привлечены к ответственности. Именно залогом этого является открытость ФСИН", - заключил Фадеев.

Ранее во ФСИН сообщили, что в Иркутской области в отношении сотрудников, подозреваемых, обвиняемых и осужденных возбуждено 9 уголовных дел, оперативное сопровождение которых осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСИН России. Также сотрудники службы совместно с представителями прокуратуры Иркутской области и следственного управления СК по Иркутской области осуществляют прием по личным вопросам и проверяют условия содержания заключенных в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Ранее местные СМИ сообщали о пытках над одним из заключенных колонии № 6. Согласно информации журналистов, сотрудники колонии связывали мужчину скотчем и разрешали другим осужденным избивать и насиловать его, а позже - прятать под кроватью на несколько суток. Как сообщили СМИ, пытки проводились в том числе на территории СИЗО-1 и ИК-6. С 18 января ФСИН России проводит в Иркутской области проверку, по ее итогам был уволен начальник СИЗО-1 Иркутска Игорь Мокеев.