В Татарстане обучение по программам "Сириуса" прошли более 12 тыс. школьников в 2020 году

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Обучение по всем программам республиканского центра "Сириус" за 2020 год прошли 12 тыс. 826 школьников Татарстана. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента Татарстана по итогам заседания межведомственного координационного совета по реализации концепции "Перспектива" - попечительского совета республиканского центра по модели образовательного центра "Сириус".

"Республиканский центр "Сириус" проводит профильные интенсивные программы по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт" длительностью от 14 до 21 дня, а также дистанционные и кружковые программы. Особенностью очных профильных программ является постпрограммное сопровождение. Разработчиками профильных и иных программ являются ведущие ученые, педагоги, тренеры, преподаватели образовательных организаций Республики Татарстан. За 2020 год обучение по всем программам центра "Сириус" прошли 12 тыс. 826 школьников", - говорится в сообщении.

В 2019 году регион и фонд "Талант и успех" подписали соглашение, в рамках которого на базе Университета Талантов был создан республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели образовательного центра "Сириус". В прошлом году в сотрудничестве с ведущими вузами региона оборудовали лабораторный корпус центра, за каждой лабораторией закреплен научный руководитель, представляющий один из вузов.

"В соответствии с федеральными индикаторами деятельности республиканского центра "Сириус" в 2021-2022 годы ежегодно запланировано увеличение числа участников профильных, дистанционных программ и кружков на 25%. Также планируется вовлечение школьников в научную, исследовательскую деятельность через взаимодействие с ведущими учеными Республики Татарстан и представителями бизнеса", - говорится в сообщении.

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.