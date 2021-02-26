В Дагестане после двухмесячного перерыва возобновят централизованный вывоз мусора

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Вывозить мусор в Махачкале с 1 марта будут муниципальные организации, которые станут временными региональными операторами по обращению с отходами, сообщили в пятницу ТАСС в администрации города.

Власти республики второй месяц пытаются наладить утилизацию ТКО - прежние регоператоры не справились с обязанностями и прекратили работу. По мнению экспертов, проблему мусора в Дагестане нужно решать комплексно - от совершенствования нормативной базы до строительства экологичных мощностей по переработке отходов.

"С 1 марта в Махачкале начнут механизированный вывоз ТКО, именно с этого дня вступает в работу новый временный оператор, который определен Министерством природных ресурсов и экологии Дагестана. ТКО будут вывозить на лицензированный полигон "Гринтау" в городе Избербаш. Для проведения полноценного механизированного вывоза готова специализированная техника, формируются бригады рабочих. Подготовлена и передана на согласование генеральная схема очистки города, на которую нанесены все места накопления ТКО и необходимые документы", - сообщила ТАСС представитель городской администрации.

С начала года в Махачкале наблюдается мусорный коллапс - контейнеры для сбора твердых бытовых отходов переполнены, мусор скапливается прямо на улице, вдоль проезжей части.

"Видите - детская площадка, и рядом гора мусора в мой рост? Где дети должны играть? Одно радует - что сейчас не лето, в теплое время года, наверное, от запаха невозможно было тут стоять", - сказал житель Махачкалы Ахмед Рашидов.

Городские власти и местные жители пытаются справиться с проблемой собственными силами. По словам другой жительницы Махачкалы, Карины Исаковой, в последние недели мусор начали вывозить более или менее регулярно. "Раз в неделю приходят и убирают, но это не решение вопроса. На дворе XXI век, а мы еще не разобрались с мусором", - сказала она.

В администрации Махачкалы создан оперативный штаб под руководством главы города Салмана Дадаева, который координирует работу по ликвидации мусорных завалов. "Из 1 008 мест накоплений [мусора] осталось привести в нормативное состояние около 100. Отдельно проводится работа по ликвидации навалов и вывоза перенакопления, отдельно - механизированный вывоз. К этой работе привлечено более 50 единиц спецтехники. Еще около 100 единиц привлечено к вывозу с точек перенакоплений", - рассказала руководитель пресс-службы мэрии Махачкалы Зайнаб Алимирзаева.



Регоператоры не справились



Проблема с вывозом мусора в республике возникла после того, как региональные операторы по обращению с ТКО прекратили работу. Как пояснял на январской сессии Народного собрания (парламента) Дагестана врио зампредседателя правительства Владимир Лемешко, ни одному из регоператоров по итогам их работы в 2020 году не был согласован тариф на вывоз мусора. В результате после новогодних каникул заниматься вывозом отходов в Дагестане стало некому.

"Мусорный коллапс стал поводом для нескольких уголовных дел. В отношении бывшего министра природных ресурсов республики Набиюлы Карачаева в начале февраля было возбуждено дело о халатности. По данным следствия, из-за бездействия Карачаева с января по сентябрь 2020 года региональный оператор вывозил отходы не на полигон, а на неприспособленную для этого территорию, похитив при этом более 235 млн рублей. Бывший генеральный директор УК "Лидер" [региональный оператор]. Дмитрий Зуев и исполняющий обязанности генерального директора компании Мурад Гаджимагомедов ранее также были задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Чтобы решить проблему, власти региона вынуждены были выбрать две муниципальные организации, которые будут выполнять функции регоператоров в течение года. Как пояснили в Минприроды Дагестана, соглашения на вывоз бытовых отходов заключены с МБУ "Махачкала-1", которое будет обслуживать центральные и северные зоны республики [при создании схемы обращения с ТКО Дагестан был разделен на шесть зон], и МБУ "Служба городского сервиса" в Дербенте, в зону ответственности которого попадут южная и горная зоны Дагестана.

При этом потребность в спецтехнике для полноценной работы этих организаций в качестве операторов по обращению с бытовыми отходами, по данным министерства, составляет не менее 260 единиц, в том числе 150 единиц в двух центральных зонах, 40 - в двух северных зонах, по 70 - в южной и горной зонах.

"В целях оснащения предприятий специализированной техникой в настоящее время прорабатывается вопрос ее привлечения в аренду у предприятий республики - в частности у ООО "УК "Лидер" [выполнявшей функции регоператора до января 2021 года] имеется 72 единицы техники, в том числе 53 специализированных мусоровоза, а также привлечения в аренду техники из Москвы", - добавили в Минприроды республики.

Пока что для оперативной организации работы по вывозу мусора, по данным регионального Минприроды, "МБУ Махачкала-1" арендовало на месяц 59 единиц техники. "Кроме того, предусмотрены средства в размере 170 млн рублей на покупку 43 единиц техники. Для обеспечения вывоза ТКО с территории г. Каспийска поставлено девять единиц техники, планируется закупка еще пяти единиц техники. У МБУ "Горсервис" - семь единиц техники", - уточнили в министерстве.



Системные ошибки



По словам руководителя регионального исполкома ОНФ в Дагестане Джамалудина Шигабудинова, общественники не раз обращали внимание на проблему с утилизацией мусора в республике, указывая, в том числе, на недостатки территориальной схемы обращения с отходами.

"Неправильно рассчитано количество образующихся отходов. Согласно данным, указанным в разделе "Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов", в 2015 году было захоронено 13% отходов V класса опасности, утилизировано 9%. Неясно куда делись остальные 78%? Начиная с 2016 года процент утилизации отходов V класса опасности поднимается до 90%, захоранивается 10%. При этом непонятно, за счет каких мероприятий будет достигнут такой показатель, так как региональная программа [по обращению с ТКО] не соответствует реальному положению дел", - рассказал он.

Как отметил первый заместитель министра строительства региона Мурад Алиев, до начала работы нового регионального оператора необходимо привести в порядок нормативную базу: все контейнерные площадки в городах должны стоять на кадастровом учете, должны быть определены средства на их содержание.

"Нужна схема санитарной очистки, которая согласовывается с Роспотребнадзором. Кроме того, необходимо определиться, кто будет утилизировать и вывозить строительный мусор, биологические отходы и т. д. Сегодня 50% мусора находится на контейнерных площадках, остальное - вдоль дорожной сети, что недопустимо", - сказал Алиев ТАСС.



Новые полигоны и переработка



Ежегодно на территории Дагестана, по данным Минприроды республики, образуется 1,347 млн тонн отходов. При этом весь мусор, согласно утвержденной схеме обращения с ТКО, вывозится на два полигона - в Избербаше и Кизляре, их общая мощность составляет 3,264 млн тонн. По расчетам региональных властей, республике необходимо четыре новых полигона и пять мусоросортировочных комплексов. Такие проекты уже есть, для их реализации отобраны земельные участки: полигоны для утилизации отходов должны появиться в Дербенте, в Буйнакском, Хасавюртовском и Сулейман-Стальском районах. В этих же районах, а также в Дербенте и Кизляре запланировано строительство мусоросортировочных комплексов.

"Проведены конкурсные процедуры по выбору компании - проектировщика, заключены государственные контракты на проведение работ, начаты работы по проектированию. Согласно контрактам, завершение работ запланировано на первый квартал текущего года", - рассказала ТАСС пресс-секретарь министерства природных ресурсов и экологии региона Разибике Гаджиева.

По словам директора Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурада Гаджиева, проблема с мусором в Дагестане связана как с отсутствием мощностей для переработки отходов, так и с малым количеством лицензированных полигонов для приема мусора. "Требуется комплексный подход в решении данной проблемы. Если выстроенной и отлаженной системы раздельного сбора мусора нет, отходы должны где-то пройти предварительную обработку: сортировку, разборку, очистку. В этой связи сегодня определяются участки под новые полигоны, но они должны будут соответствовать строгим требованиям экологического законодательства и СанПиН (Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам). Мы не должны испортить земли, выделенные под полигоны. Тут нужен системный и серьезный подход, чтобы раз и навсегда как в других городах страны решить эту проблему", - отметил эксперт.