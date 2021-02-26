В мире третью неделю выявляют не более 3 млн случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней возросло на 2,7 млн, следует из подсчетов ТАСС. Таким образом, на планете третью неделю подряд выявляют не более 3 млн заболевших, притом что в начале года показатель превышал 4,5 млн.

Всего в мире зарегистрировали 113,1 млн случаев заражения. Сейчас болеют по крайней мере 21,8 млн человек, но эти данные являются неполными, так как не все страны публикуют соответствующую статистику.

Смертность из-за новой инфекции быстро снижается - за семь дней на планете зарегистрировали более 67 тыс. летальных исходов, это почти на 10% меньше, чем неделей ранее, и примерно соответствует уровню конца ноября. Летальность коронавируса на фоне спада заболеваемости при этом не изменилась и по-прежнему составляет 2,2%.

Где сейчас больше всего болеют

Больше всего пациентов, которые продолжают лечиться от коронавирусной инфекции, сейчас в США - более 9 млн (30% всех заразившихся в стране). Схожая ситуация в Великобритании, где болеют 1,3 млн человек - примерно треть всех инфицированных.

В ряде стран доля активных случаев составляет около 90%, однако это может быть связано с тем, что власти не обновляют данные по количеству выздоровевших. Так, во Франции, по официальной информации, болеют около 3,5 млн из менее 3,7 млн заразившихся, в Бельгии - 687 тыс. из 763 тыс., в Ирландии - 189,8 тыс. из 217 тыс.

Подъем и спад заболеваемости

Самый серьезный спад заболеваемости фиксируется в США: если в начале года там выявляли более 300 тыс. заразившихся в сутки, то сейчас - менее 70 тыс. В Великобритании за тот же период число подтверждаемых случаев снизилось в шесть раз, до 10 тыс. в день, а в России - примерно в 2,5 раза, с 27 тыс. до 11 тыс.

В ряде стран распространение инфекции вышло на плато: так, в Бразилии ежедневно регистрируют более 60 тыс. инфицированных, а во Франции - по 20 тыс. в течение уже нескольких недель.

Однако пандемия отступает далеко не везде. В Аргентине число выявляемых случаев увеличилось на треть, до 8 тыс. в день, а в Польше и Чехии - в два раза, до 12-15 тыс.

Показатели смертности

Смертность выше всего по-прежнему в Соединенных Штатах, где каждый день умирают более 2 тыс. заболевших. В Бразилии регистрируют в среднем 1,15 тыс. смертей из-за новой инфекции в сутки, в Мексике - более 700 (в 2,5 раза меньше, чем на пике в январе), в Великобритании - менее 400 (снижение в 4,5 раза).

США остаются первыми и по общему числу смертей из-за коронавируса - жертвами пандемии стали более 508 тыс. американцев. На этой неделе президент Джо Байден объявил пятидневный траур по умершим от новой болезни. На втором и третьем местах находятся Бразилия (свыше 251 тыс. летальных исходов) и Мексика (около 184 тыс.).

При этом с учетом численности населения смертность заметно выше в странах Европы, таких как Бельгия (189 умерших на 100 тыс. жителей), Чехия (187), Словения (183) и Великобритания (179).