В мире привившихся вдвое больше, чем зараженных. Главное о коронавирусе за 26 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 4 223 186 случаев заражения, из них новых — 11 086. За сутки умерли 428 человек, за весь период — 85 304.
- Спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается к лету, однако в осенне-зимний период может быть новый подъем, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
- Власти Курской области с 1 марта отменят режим обязательной самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. Курганские власти продлили режим самоизоляции для граждан этой возрастной группы до 14 марта включительно.
- Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 14 марта.
- В Псковской области ограничения продлили до 31 марта.
- В Еврейской автономной области с 1 марта отменят ограничения на работу баров и ресторанов. Ранее им разрешалось работать до 23:00.
- Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, ранее госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы.
- Вакцинация заключенных и сотрудников началась в российских колониях и следственных изоляторах.
Москва
- Всего зафиксировано 974 914 случаев заражения, из них новых — 1 336 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 113,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число привившихся от коронавируса в мире в два раза превысило количество заразившихся, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ.
- На саммите ЕС главы государств признали необходимость создания сертификатов вакцинации. На подготовительную работу по их введению потребуется еще минимум три месяца, более того, пока нет ясности, как именно эти документы будут применяться и на что они будут похожи.
- Процесс оценки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств находится на предварительной стадии.
- Белоруссия произвела первые партии вакцины "Спутник V". Страна планирует начать промышленное производство российской вакцины в конце марта.
- "Спутник V" зарегистрировали в Молдавии и разрешили использовать во Вьетнаме.
- Испания продлила ограничения на въезд до 31 марта, а власти Коста-Рики — до 1 апреля.
- Критическая или близкая к критической ситуация с эпидемией коронавируса складывается по меньшей мере в 13 штатах Бразилии.
- Президент Колумбии объявил о продлении до лета режима ЧС в области здравоохранения.