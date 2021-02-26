В Саратове восстановили тепло и водоснабжение после аварии

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Аварийная ситуация по подаче тепла и холодного водоснабжения ликвидирована в Саратове спустя почти двое суток, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

"Аварийная ситуация по подаче тепла и холодного водоснабжения ликвидирована", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В ночь с 24 на 25 февраля в Саратове произошла авария на водосетях, оставившая без воды более 400 тыс. жителей, также в ряде домов и соцобъектов было отключено отопление, горячая вода.

По данным ООО "Концессия водоснабжения - Саратов", на чьем балансе находится комплекс, где произошла авария, ее причиной стало техническое состояние запорной арматуры на водопроводном комплексе и пониженная температура воздуха.