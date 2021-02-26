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Борьба с изменениями климата

В ООН призвали активизировать усилия по сокращению выбросов парниковых газов

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса заметила, что 2021 год открывает миру беспрецедентную возможность добиться значительного прогресса в борьбе с глобальным потеплением

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) призвал страны удвоить усилия по сокращению выбросов парниковых газов, а также представить более амбициозные национальные планы по борьбе с изменением климата в 2021 году для достижения целей, обозначенных в Парижском соглашении по климату. Об этом говорится в докладе РКИК, подготовленном в преддверии 26-й сессии конференции ее сторон, которая состоится в Глазго в ноябре 2021 года.

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"Данный доклад показывает, что нынешний уровень климатических задач очень далек от того, чтобы направить нас на путь, который будет соответствовать целям, прописанным в Парижском соглашении", - отметила исполнительный секретарь РКИК Патрисия Эспиноса. "Хотя мы признаем недавний сдвиг в политике в сторону более активных действий по борьбе с изменением климата во всем мире, решения об ускорении и расширении деятельности для решения этой проблемы должны быть приняты сейчас", - добавила она.

При этом указывается, что в документе представлены национальные планы в области климатической политики на период до конца года 75 участников Парижского соглашения. Несмотря на то, что большинство государств признали необходимость сокращения выбросов в национальном масштабе, общее воздействие стран ставит их на путь достижения к 2030 году сокращения лишь на 1% по сравнению с показателями 2010 года.

Вместе с тем межправительственная группа экспертов по изменению климата напротив подчеркнула, что в целях недопущения повышения глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия к 2100 году выбросы парниковых газов в ближайшие 10 лет должны снизиться на 45% по сравнению с 2010 годом.

Кроме того, Эспиноса заметила, что 2021 год открывает миру беспрецедентную возможность добиться значительного прогресса в борьбе с изменением климата. "Это редкий момент, который нельзя упустить", - сказала она. Особая роль в этом, по ее мнению, должна принадлежать странам G20, на долю которых приходится наибольшее количество выбросов парниковых газов.

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение предполагает добровольные обязательства стран по снижению выбросов парниковых газов.

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