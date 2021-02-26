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Пандемия COVID-19

В Курской области подросткам разрешили ходить в торговые центры без взрослых

Это ограничение действовало в регионе с ноября прошлого года

КУРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Жители Курской области младше 16 лет с 9 марта смогут посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых, сообщил в пятницу на заседании оперштаба региона губернатор области Роман Старовойт.

"Прошу в протоколе зафиксировать об отмене этого ограничения с 9 марта 2021 года", - сказал Старовойт.

В ноябре 2020 года власти Курской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу запретили школьникам региона младше 16 лет посещать торговые центры без родителей или иных законных представителей.

По данным регионального оперштаба, к 26 февраля в Курской области зарегистрировано 30 454 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 138 случаев. Выздоровели с начала пандемии 27 147 пациентов, умерли 448. В регионе действуют обязательный масочный режим, запрет на работу танцевальных площадок, ограничения при проведении массовых мероприятий.

Теги
РоссияКурская областьПандемия COVID-19
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