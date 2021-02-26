В колонии ИК-6 в Коломне опровергли информацию о доставке к ним Навального

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный не был доставлен в ИК-6 в Коломне, сообщили ТАСС в дежурной части колонии.

Telergam-канал Lifeshot ранее сообщил, что Навального этапировали в коломенскую ИК-6.

"В первый раз слышу. Пока такой доставки не было", - сказал представитель дежурной части.

"К нам обратилось много людей с вопросом о нахождении Навального в ИК-6 под Коломной. Пока такой информации у нас нет, мы проверяем ее", - сообщил ТАСС член ОНК Подмосковья Александр Мальцев.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что Навальный этапирован в колонию. Он не стал уточнять, в какую именно. "Там, где он должен сейчас находиться, все сделано в рамках закона", - подчеркнул директор ФСИН. Родственников и адвокатов Навального уведомят, в какую колонию он доставлен. Глава ФСИН добавил, что Навальный будет содержаться в нормальных условиях и никакой угрозы его жизни и здоровью нет.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.