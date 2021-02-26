Вернувшийся из КНДР дипломат РФ рассказал, что россияне сами выбрали путь домой на дрезине

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты сами попросили у северокорейской стороны о возможности выехать на родину путем, часть которого пришлось преодолеть на дрезине. Единственной альтернативой был транзит через Китай с необходимостью провести несколько недель в карантине, рассказал вернувшийся из КНДР в РФ третий секретарь российского посольства Владислав Сорокин.

"Нам просто этот вариант не подошел, потому что у нас три семьи уезжали, у каждого свои обстоятельства, в том числе медицинские у детей. Ничего сверхсрочного, но тем не менее это требовало оперативного нашего выезда именно в Россию, а не в Китай", - пояснил он на пресс-конференции в пятницу.

По словам Сорокина, российские дипломаты не увидели "ничего экстраординарного" в ситуации, когда им пришлось пересечь российско-корейскую границу на дрезине. "Потому что это тот вариант, который мы сами просили у корейской стороны. У меня было время в Facebook заглянуть, я почитал негативные комментарии в адрес наших корейских друзей о том, как "они с русскими обращаются". На самом деле это не так. <…> Попросили такой вариант у корейской стороны, и они согласились с нашей просьбой, это была именно наша инициатива", - указал он.

Дипломат рассказал, что у КНДР налажен канал выезда иностранцев, которые желают покинуть страну через Китай. Ранее сотрудники российского посольства также пользовались этим каналом. "Это менее экзотичный вариант: на автобусе довозят до пограничного города Даньдунь, там они пересаживаются в китайский автобус, который заходит на корейскую территорию, и далее, согласно требованиям китайской стороны, проходят все необходимые процедуры и дальше в свои страны разлетаются после карантина", - объяснил Сорокин.

Ранее МИД РФ сообщил, что в условиях закрытых границ и приостановленного пассажирского авиасообщения из-за пандемии, чтобы добраться на родину, россиянам пришлось 32 часа ехать на поезде, затем два часа на автобусе до границы и совершить пеший переход на российскую сторону. Для этого была изготовлена тележка, на которой разместили детей и вещи. Эту конструкцию толкали по рельсам более километра. На российской станции Хасан сотрудников посольства встретили коллеги из представительства МИД РФ во Владивостоке и предоставленный правительством Приморского края автобус, который доставил вернувшихся на родину соотечественников в аэропорт.