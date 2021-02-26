В Ленобласти с 1 марта снимают ограничения по коронавирусу еще в трех районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области с 1 марта снимают ограничения по коронавирусу еще в трех районах и вводят дополнительные послабления для жителей "красной" зоны. Соответствующее постановление подписал в пятницу губернатор Александр Дрозденко.

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения по ограничительным мерам, которые вступают в силу с 1 марта. Всеволожский и Сланцевский районы из "красной" зоны переведены в "желтую", а Сосновый Бор, Ломоносовский и Лужский районы - из "желтой" в "зеленую". Кафе и рестораны в красной зоне могут работать без ограничений по времени; на утренниках и праздниках в школах и детсадах во всех районах разрешено присутствие родных, при обязательном применении масок", - говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, по новому постановлению, в "красной" зоне, где действуют самые строгие ограничения, остались только пять районов из 18 - Гатчинский, Выборгский, Киришский, Тосненский и Тихвинский. В "зеленой" зоне, где отменены все ограничения, кроме требования носить маски в общественных местах, оказались семь районов: Волховский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский и Сосновый Бор. Остальные отнесены к переходной "желтой" зоне - Волосовский, Кировский, Приозерский, Подпорожский, Всеволожский и Сланцевский районы.

В "красной" зоне с 1 марта также разрешены массовые мероприятия: на улице до 300 человек, в помещении - не более одного человека на 4 кв. м и не более 50% заполняемости зала.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 35 722 человека, выздоровели 32 067 умерли 622. За минувшие сутки в регионе выявили 126 случаев заражения.