В ОНК сообщили, что Навального не доставят ни в одну из колоний Подмосковья

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный не будет доставлен ни в одну из колоний Московской области. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Александр Мальцев.

"Мы проверили информацию о доставке Навального в ИК-6. Она не подтвердилась. Более того, в управлении ФСИН по Московской области нам сказали, что Навальный в наш регион доставлен не будет", - сказал он.

Телеграм-канал Lifeshot ранее сообщил, что Навального этапировали в коломенскую ИК-6. Однако представитель дежурной части этой колонии данную информацию в беседе с ТАСС опроверг.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что Навальный этапирован в колонию. Он не стал уточнять, в какую именно. Родственников и адвокатов Навального уведомят, в какую колонию он доставлен. Глава ФСИН добавил также, что Навальный будет содержаться в нормальных условиях, и никакой угрозы его жизни и здоровью нет.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.