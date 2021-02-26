Минобрнауки подготовило методику расчета стоимости проведения экзамена для иностранцев

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ подготовило методику расчета стоимости проведения комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Об этом говорится в проекте постановления ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.

"Проектом постановления предлагается установить максимальный размер стоимости за проведение экзамена, соответствующего цели получения разрешения на временное пребывание или вида на жительство - 5 900 рублей, соответствующего цели получения разрешения на работу или патента - 3 800 рублей, а также утвердить методику расчета стоимости проведения экзамена", - говорится в пояснительной записке к документу.

В документе поясняется, что установление максимальной стоимости и методики расчета позволит исключить необоснованное увеличение стоимости проведения экзамена. Методика учитывает основные прямые и косвенные затраты организации, которая проводит экзамен. Возможность включения прочих затрат предполагается в размере "не более 20% от общей стоимости в расчете на единицу проведения экзамена".

Президент России Владимир Путин в декабре подписал закон о введении единой процедуры проведения комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Этот закон упрощает для иностранных граждан подтверждение своих знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена. Документ дифференцирует требования к минимальному уровню знаний иностранцем русского языка, истории России и основ ее законодательства "в зависимости от цели получения иностранным гражданином разрешения на работу или патента, разрешения на временное проживание и вида на жительство".