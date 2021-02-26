Число привившихся от коронавируса в России приближается к количеству заразившихся

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Число россиян, получивших по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса, приближается к количеству выявленных в стране случаев заражения. По оценке главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, в России уже привились около 4 млн человек, притом что заразились с начала пандемии немногим более 4,2 млн.

На Урале, по информации федерального оперативного штаба, заразились менее 265 тыс. человек, при этом с начала массовой вакцинации как минимум одну прививку получили 319 тыс. жителей.

В Южном федеральном округе, несмотря на поздний старт в ряде регионов, уже привились более 324 тыс. человек. В общей сложности там на данный момент выявили немногим менее 268 тыс. случаев заражения.

Схожая ситуация в Приволжье - там первый этап вакцинации прошли более 600 тыс. жителей, а заразились порядка 523 тыс. В некоторых субъектах этого федерального округа разница еще существеннее: в Татарстане, где, по официальным данным, насчитывается 17,9 тыс. подтвержденных случаев, привились 75,9 тыс. человек.

Главные очаги

Продолжается прививочная кампания и в регионах, которые остаются главными очагами распространения коронавируса в России. В Санкт-Петербурге, занимающем второе место в стране по числу заболевших, вакцинацию прошли 226 тыс. жителей - почти 4,2% населения, а в Подмосковье - около 250 тыс. (более 3,2%).

В Нижегородской области, где выявили 95,8 тыс. заразившихся, уже привились более 85 тыс., в Свердловской (77,3 тыс. инфицированных) - около 127 тыс., в Ростовской (72,5 тыс.) - 70 тыс., в Воронежской (67,3 тыс.) - примерно 82,4 тыс.

Темпы вакцинации и стоимость препарата

Темпы вакцинации от коронавируса в России "соответствуют периоду" и будут наращиваться, заявил 26 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что власти нигде не наблюдают дефицита вакцин, с которым некоторые регионы сталкивались в начале массовой вакцинации.