Массовые мероприятия с числом участников до 50 человек разрешили в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ульяновские власти разрешили с 27 февраля проводить массовые мероприятия с числом участников не более 50 человек. Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Согласно новому указу, разрешено проводить массовые мероприятия в зданиях и сооружениях с числом участников не более 50 человек. При таком количестве людей мы сможем контролировать соблюдение всех требований Роспотребнадзора, ограничений и правил", - приводятся в сообщении слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

При оказании услуг общественного питания за одним столом можно будет размещать до восьми человек. Прежний документ ограничивал число гостей до четырех человек.

С завтрашнего дня также снимаются ограничения на работу организаций дополнительного образования для несовершеннолетних. Все учреждения будут переведены в штатный режим.

В регионе продолжает действовать масочный режим в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и местах массового скопления граждан, а также социальное дистанцирование. Действие режима повышенной готовности в регионе продлено по 31 марта.

По данным регионального штаба на 26 февраля, в Ульяновской области выявлено 47 590 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 45 812 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 784 пациента с подтвержденной инфекцией.