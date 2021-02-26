Ограничения на посещение ряда соцучреждений продлили в Смоленской области до 31 марта

ТАСС, 26 февраля. Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес в пятницу изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, продлив до 31 марта ограничения на посещение социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в подпункты 21.1 и 21.2 пункта 21 указа губернатора Смоленской области от 18.03.2020 <...> изменения, заменив слова "по 28.02.2021 включительно" словами "по 31.03.2021 включительно", - говорится в тексте указа.

Согласно документу, данные ограничения касаются центров социального обслуживания, домов-интернатов и другие соцучреждений подобного типа.

В регионе разрешены занятия спортом на улице, одиночные или с членами семьи прогулки, действует масочный режим в общественных местах, в транспорте. С ограничениями работают фитнес-центры, кафе и рестораны. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, парки и скверы. Гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, срок назначения и выплаты пособий работающим пенсионерам в случае, если их не привлекают к очному выполнению обязанностей, продлен до 4 марта включительно

По данным регионального оперативного штаба на 26 февраля, в Смоленской области с начала пандемии выявлен 26 051 случай заражения коронавирусом, в том числе 81 - за последние сутки, выздоровели 24 040 человек, 605 пациентов умерли.