Парламент Чехии призвал правительство самостоятельно продлить в стране режим ЧС

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Чехии в пятницу отказалась поддержать просьбу правительства продлить до 31 марта действующий в республике с 5 октября 2020 года в связи с эпидемией коронавируса режим чрезвычайной ситуации (ЧС), срок которого завершается в субботу, и предложила кабмину самостоятельно объявить его в качестве нового правового акта из-за возникновения обстоятельств, принципиальным образом влияющих на ухудшение эпидемиологической обстановки. Трансляцию заседания ведет Чешское телевидение .

Против формального продления режима ЧС выступили депутаты от оппозиционных партий. Усилия правительства по борьбе с коронавирусом, по их словам, оказались неэффективными, при этом в республике возникла новая ситуация, когда на ее территории быстро распространяются агрессивные штаммы.

С учетом этого, как говорили депутаты, кабмин может самостоятельно объявить режим ЧС, ввести на его фоне более жесткие социальные ограничения, а через некоторое время, когда станет ясно, насколько они эффективны, обратиться в нижнюю палату с просьбой утвердить свою новую инициативу. После многочасовых дебатов было принято соответствующее постановление.

В данном документе, за принятие которого проголосовали 132 из 156 присутствовавших на заседании парламентариев, говорится: "Нижняя палата парламента констатирует, что после завершения действующего режима ЧС, последним днем которого является 27 февраля 2021 года, в связи с распространением новых штаммов коронавируса и уменьшением из-за этого [мест для больных COVID-19 в стационарных медучреждениях национальной] системы здравоохранения правительство правомочно объявить новый режим ЧС с целью принятия мер против усиления эпидемии".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая перед депутатами после принятия данного постановления, заявил, что правительство объявит в стране новый режим ЧС, который фактически продлит срок действующего. "У нас нет другой возможности. Кабмин продлит режим ЧС", - подчеркнул он.

Правительство планирует до конца марта продлить действие режима ЧС. По словам Бабиша, если нижняя палата парламента не пересмотрит свою позицию на продолжающемся заседании, соответствующее решение будет принято в пятницу на внеочередном заседании кабмина одновременно с объявлением о введении в стране с 1 марта новых жестких мер, одной из которых, как ранее информировали журналистов представители властей, будет ограничение передвижения жителей республики административными границами районов их проживания.