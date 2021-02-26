Обвиняемый в хищении 2,8 млрд рублей экс-глава "Трансфин-М" не признал вину в суде

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший глава компании "Трансфин-М" Дмитрий Зотов, обвиняемый в хищении более 2,8 млрд рублей, не признал вину в ходе первого заседания по существу его уголовного дела.

"Сегодня представитель прокуратуры зачитал нам обвинительное заключение. С моей точки зрения, обвинение не смогло сегодня ответить на вопрос, какое преступление я совершил, что же я похитил, по их мнению, вагоны или деньги? Предъявленное мне обвинение максимально неконкретно, непонятны его пределы. При этом следователи перепутали лизинг с обычной сделкой купли-продажи, они не учли огромное количество факторов", - сообщил ТАСС предприниматель после заседания суда.

По его словам, на все вагоны, хищение которых ему вменяют в вину, есть договоры лизинга и аренды с правом выкупа, которые имели "листы согласования и визирования", их подписали более 20 сотрудников, входящих в органы руководства "Трансфин-М". По словам Зотова, спор между ним и нынешним руководством "Трансфин-М" необходимо решать в рамках спора в Арбитражном суде.

"Сегодня гособвинитель сформулировал обвинение, суть которого Дмитрий Зотов прекрасно понимает. Оно очень простое и заключается в том, что Зотов путем фальсификации документов и без согласия акционера похитил имущество "Трансфин-М" - 1000 железнодорожных вагонов. Затем он попытался скрыть свое преступление под видом совершения сделки. Отвечая на вопрос суда, понятно ли ему обвинение, Зотов сообщил, что да, понятно, указав, что вину не признает", - сказал ТАСС представитель "Трансфин-М" Эдуард Исецкий.

По его словам, ходе заседания была исследована часть доказательств: протоколы следственных действий и вещественные доказательства. "В том числе представлена корпоративная переписка Зотова, которая подтверждает, что упоминаемый Зотовым и его защитниками договор купли-продажи вагонов подписан задним числом с подменой важных листов с основными условиями и, самое главное, без ведома представителя акционера. Также была исследована личная переписка Зотова с изъятых ранее у него электронных устройств, в которой подтверждается факт контроля им компании ООО "Инвест-Актив" и на которую впоследствии было выведено имущество "Трансфин-М", отметил Исецкий.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, бывший директор ПАО "Трансфин-М" может быть причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму. 10 июня прошлого года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба защиты оставлена Мосгорсудом без удовлетворения. Однако затем выявленные прокуратурой нарушения послужили причиной для изменения меры пресечения Зотову с содержания под стражей на подписку о невыезде. По делу также проходит экс-заместитель Зотова Елена Сергеева - сейчас она гендиректор компании Ural Logistics.