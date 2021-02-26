Онлайн-голосование за памятник на Лубянской площади завершено

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Онлайн-голосование за установку памятника на Лубянской площади на сайте "Активный гражданин" перенесено в раздел "Прошедшие голосования". В нем приняли участие почти 320 тыс. москвичей, 55% участников проголосовали за памятник Александру Невскому.

"Всего проголосовало граждан: 319 897. Распределение ответов (результаты голосования в % округлены <...>): 55% - Александру Невскому (годы жизни: с 1221 по 1263), 45% - Феликсу Дзержинскому (годы жизни: с 1877 по 1926)", - указывается на сайте.

Голосование началось на портале "Активный гражданин" 25 февраля в 10:00 мск. Вечером 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин предложил пока оставить Лубянскую площадь в прежнем виде.

Вопрос о памятнике на площади был вновь поднят в феврале 2021 года. С обращением к мэрии о восстановлении памятника Дзержинскому выступили писатели и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и другие. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку.

Обсуждение прошло 16 февраля в Общественной палате Москвы. Был поставлен вопрос об организации референдума по этому вопросу, однако в итоге было предложено провести онлайн-опрос жителей на платформе "Активный гражданин". При этом противники возвращения статуи Дзержинского предложили заменить ее на памятники Александру Невскому, Ивану III или восстановить фонтан Витали. 19 февраля члены совета Общественной палаты Москвы единогласно поддержали проведение опроса среди москвичей с 25 февраля по 5 марта.