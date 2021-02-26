Песков: решение по Лубянской площади было и остается прерогативой властей Москвы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Решение о том, должен ли быть памятник на Лубянской площади в Москве, является прерогативой властей столицы. Это подчеркнул в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это было и остается прерогативой города", - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле предложение мэра Москвы Сергея Собянина пока оставить площадь на Лубянке в нынешнем виде, без памятника.

Вопрос о памятнике на площади был вновь поднят в феврале 2021 года. С обращением к мэрии о восстановлении памятника Дзержинскому выступили писатели и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и другие. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку.

Обсуждение прошло 16 февраля в Общественной палате Москвы. Был поставлен вопрос об организации референдума по этому вопросу, однако в итоге было предложено провести онлайн-опрос жителей на платформе "Активный гражданин". При этом противники возвращения статуи Дзержинского предложили заменить ее на памятники Александру Невскому, Ивану III или восстановить фонтан Витали. 19 февраля члены совета Общественной палаты Москвы единогласно поддержали проведение опроса среди москвичей с 25 февраля по 5 марта.

Голосование началось на портале "Активный гражданин" 25 февраля в 10:00 мск. Жителям предложили ответить на вопрос, какой именно памятник следует установить, - Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Лубянская площадь пока останется в прежнем виде. Как заявил мэр, "после двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам". Он отметил, что считает в этой ситуации правильным "остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас". Согласно итогам голосования на "Активном гражданине", 55% его участников проголосовали за памятник Александру Невскому.