Первый франко-российский Форум по искусственному интеллекту прошел в онлайн-формате

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Франция и Россия впервые провели двусторонний Форум по искусственному интеллекту. Он состоялся в пятницу в онлайн-формате с участием представителей правительственных структур, местного самоуправления, делового и научного сообществ двух стран.

В центре внимания находились перспективы применения новых технологий с использованием искусственного интеллекта в таких областях, как здравоохранение, защита окружающей среды, образование, промышленность, транспорт и энергетика. Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович подчеркнул заинтересованность российской стороны в развитии новых форм диалога и взаимодействия. Одним из перспективных проектов, по его словам, может стать строительство на территории московского наукограда клинического центра Страсбургского университета.

Президент фонда Sophia Antipolis, мэр города Буйон Жан-Пьер Маскарелли выразил заинтересованность в участии России в проектах возглавляемого им технологического парка в департаменте Приморские Альпы. "Мы заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами в европейских программах по развитию искусственного интеллекта", - отметил он. Французский политик хотел бы также видеть Россию "первым партнером" в новом международном конкурсе "Sophia Masters", который инициировал возглавляемый им фонд.

Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Французской Республики Мишель Ларив, основавший в рамках Межпарламентского союза рабочую группу по науке и технологиям, рассказал о проекте международной этической хартии использования технонаук. "Научный прогресс должен служить всему человечеству", - подчеркнул законодатель, представляя проект.

На форуме выступили представители парижских университетов Сорбонна и Пари-Сакле, МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО, других французских и российских высших учебных заведений. В пользу взаимных обменов высказалось и деловое сообщество, представленное на форуме компаниями Total, Sanofi, Scaleo Medical, Dassault Systemes, ПАО "Газпром нефть", ГК "Цифра" и другими.

Первый совместный Форум по искусственному интеллекту был организован по инициативе Торгового представительства России во Франции. В беседе с ТАСС глава представительства Михаил Макаров отметил, что идея проведения форума встретила широкий отклик в двух странах. "Многочисленная аудитория, которую собрала эта видеоконференция, состоявшаяся дискуссия свидетельствуют о востребованности такого диалога", - отметил он. Новая форма инновационного сотрудничества нашла также поддержку координаторов "Трианонского диалога", форума гражданских обществ России и Франции, созданного по инициативе лидеров двух стран.