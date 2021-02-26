Аксенов назвал демагогией слова Зеленского о Крыме как о "вырванном сердце" Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего Крым "вырванным сердцем Украины", являются "бессовестной демагогией", считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее в пятницу Зеленский подписал указ о подготовке встречи с международными партнерами в формате так называемой Крымской платформы и заявил, что "Крым был сердцем Украины", а "семь лет назад... вырвали сердце". Как заявляют в Киеве, так называемая переговорная площадка Крымская платформа создается для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины и защите прав жителей полуострова.

"Бессовестная демагогия <…> На самом деле "сердце Украины", если использовать терминологию Зеленского, вырвали организаторы и исполнители государственного переворота в Киеве. Они и превратили это государство в страну-зомби, в живой труп, который подчиняется командам злых политических колдунов с запада", - написал Аксенов во "ВКонтакте" в пятницу.

Он подчеркнул, что "Крым никто не вырывал", жители полуострова сами приняли решение о возвращении в Россию, "с которой всегда были, есть и будут сердца крымчан".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.