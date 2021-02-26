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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде

Более 40 жильцов дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв, разместили в гостинице

Жителям нескольких подъездов разрешили вернуться в квартиры

ТАСС, 26 февраля. Власти разместили в гостинице 41 жителя дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому произошел взрыв. Об этом в пятницу сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

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"Часть жильцов дома размещена в гостинице - 41 человек, в том числе пять детей. Им будет предоставлено трехразовое питание", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали, поэтому жителям подъездов первого и третьего корпусов, а также второго подъезда второго корпуса разрешили вернуться домой. Они будут возвращаться группами по несколько человек, в присутствии правоохранителей и сотрудников МЧС.

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РоссияНижегородская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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