Более 40 жильцов дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв, разместили в гостинице

ТАСС, 26 февраля. Власти разместили в гостинице 41 жителя дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому произошел взрыв. Об этом в пятницу сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

"Часть жильцов дома размещена в гостинице - 41 человек, в том числе пять детей. Им будет предоставлено трехразовое питание", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали, поэтому жителям подъездов первого и третьего корпусов, а также второго подъезда второго корпуса разрешили вернуться домой. Они будут возвращаться группами по несколько человек, в присутствии правоохранителей и сотрудников МЧС.