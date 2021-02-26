В РПЦ поддерживают мнение мэра о Лубянке, но считают, что памятник Невскому нужен в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Решение мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в ее нынешнем виде справедливо, однако памятник князю Александру Невскому необходимо установить в Москве в честь 800-летия со дня его рождения. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале в пятницу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Принятое мэром решение совершенно правильно. Сегодня не то время, когда мы можем позволить себе вносить в нашу жизнь разделения. Спасибо всем, кто отдал свои голоса за Александра Невского. Памятник этому святому и выдающемуся государственному деятелю должен обязательно появиться и занять достойное место в год празднования 800-летия святого благоверного князя. Надо внимательно и спокойно подумать о том, где он должен быть поставлен", - написал Легойда.

Русская православная церковь, отметил Легойда, всегда занимала и занимает в подобных ситуациях миротворческую и объединяющую позицию. "Промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество. И это невозможно игнорировать", - добавил глава синодального отдела.

Ранее он заявил, что памятник князю Александру Невскому должен быть установлен на Лубянке.

Голосование по вопросу об установке монумента на Лубянской площади открылось в четверг. Жителям столицы было предложено ответить на вопрос, какой именно памятник следует установить, - Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского. 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что считает правильным оставить Лубянскую площадь в ее нынешнем виде.