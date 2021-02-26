СМИ: вакцину Covishield на Украине зарегистрировали без сертификации

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Привезенная из Индии на Украину вакцина от коронавируса Covishield была зарегистрирована в стране без сертификации. Об этом свидетельствуют документы Министерства здравоохранения Украины и Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которые опубликовало в пятницу украинское издание " Страна ".

Согласно обнародованному изданием приказу Минздрава, вакцину на Украине зарегистрировали 22 февраля 2021 года. При этом, как свидетельствует письмо Госслужбы по лекарственным средствам, заявка на экспертизу и подтверждение соответствия GMP-сертификации поступила только на следующий день, 23 февраля.

Глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко заявил, что без прохождения сертификации регистрировать вакцину в стране нельзя. "Заявка на экспертизу вакцины поступила на день позже, чем была зарегистрирована вакцина, и до сих пор Госслужба не вынесла свое заключение. Это подтверждение того, что индийская вакцина Covishield зарегистрирована на Украине с нарушением действующего законодательства. Без заключения Госслужбы, подтверждающего соответствие GMP-сертификации, вакцину регистрировать и использовать нельзя", - объяснил он.

23 февраля на Украину из Индии была доставлена первая партия вакцины от коронавируса Covishield в количестве 500 тыс. доз. На следующий день страна одной из последних в Европе смогла начать процесс вакцинации. В первую очередь прививают медиков. Всего в государстве зарегистрированы две вакцины - Covishield, а также Pfizer. По данным правительства, Украина ожидает поставки более 100 тыс. доз Pfizer, около 2 млн доз китайской Sinovac, почти 4 млн доз AstraZeneca и 15 млн доз NovaVax. От российских препаратов Киев отказался.