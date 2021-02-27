МЧС начало подготовку к весеннему паводку

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России начали подготовку к весеннему паводку с учетом факторов, влияющих на развитие паводковой обстановки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"МЧС России проводит систему превентивных мероприятий, направленных на снижение последствий паводкоопасного периода. Ведется работа по созданию систем берегоукрепительных сооружений, а также осуществляется подготовка сил и средств для ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций", - сказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что среди факторов, которые оказывают влияние на развитие паводковой ситуации, - увлажненность и глубина промерзания почв, накопление воды в снежном покрове в бассейнах рек, а также толщина льда на реках. "С учетом этого МЧС России определены регионы, требующие особого внимания", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что на регулярной основе осуществляют прогнозирование и мониторинг по всем рекам Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и Северо-Западной части страны. При этом огромные возможности для этого дает применение беспилотных летательных систем. С их помощью оперативно выявляются источники и причины осложнения обстановки, а также строятся ортофотопланы, разрабатываются 3D-модели местности.

В прошлом году паводок затронул 64 из 85 регионов, что на 19% больше, чем годом ранее. При этом благодаря своевременному реагированию ведомства количество затопленных жилых домов, приусадебных участков, мостов и автодорог удалось снизить более чем на 40%.