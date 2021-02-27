Эпидемиолог заявила, что коронавирус станет сезонным в ближайшие год-два

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция может стать сезонной в течение ближайших года-двух, эти черты у нее проявляются уже сейчас. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Возможно, это произойдет в течение ближайших 1-2 лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться. Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020", - сказала она.

Она отметила, что подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями обычно наблюдается осенью и весной. "Поэтому теоретически подъемы заболеваемости COVID-19 также могут наблюдаться в эти времена года", - сказала Пшеничная.

Кроме этого, по ее словам, коронавирус легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.