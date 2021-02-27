На Колыме продлили режим повышенной готовности

ТАСС, 27 февраля. Исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Юрий Бодяев в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 марта. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

"Действие мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области продлено до 31 марта 2021 года",- сказали в пресс-службе.

Режим повышенной готовности в Магаданской области был введен 18 марта 2020 года. Он подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости. Его действие истекало 28 февраля.

За время пандемии в Магаданской области зарегистрировали 8 255 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся 7 965 человек вылечились, 95 умерли. Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

С конца июня 2020 года Магаданская область перешла на второй этап выхода из режима самоизоляции, подразумевающего возобновление работы части предприятий общественного питания, спортивных и культурных организаций. При этом в открывающихся учреждениях должны были строго соблюдаться все предписанные санитарные правила и ограничения. Готовность к возобновлению рабочего процесса индивидуальные предприниматели должны были подтвердить актами органов исполнительной власти Магаданской области.