В КФУ сообщили, что испытания на людях крымской вакцины от COVID-19 планируются весной

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Клинические испытания на добровольцах вакцины от коронавируса, которую создают в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского (КФУ), планируется начать весной, сообщил ТАСС доцент кафедры биохимии КФУ, вирусолог Владимир Оберемок.

"Мы перейдем от доклинических испытаний к клиническим сначала на группе добровольцев, что, прежде всего, покажет безопасность вакцины для человека. Дальше будем бороться за то, чтобы максимально большое количество людей формировало антитела, то есть, будет подобрана доза и комбинация конструкций. Весной обязательно постараемся это сделать", - сказал Оберемок.

Ученый отметил, что о скором переходе к клиническим испытаниям позволяет говорить подтверждение состоятельности крымской вакцины от коронавируса сторонними экспертами. "В конце 2020 года мы объявили, что видим у кроликов образование специфических антител в ответ на введенные конструкции нашей вакцины "Лассо". После этого мы сделали сыворотку и решили, что необходимо, чтобы наши данные подтвердили серьезные организации. Отправили в новосибирский центр "Вектор". Он подтвердил, что действительно на некоторые варианты конструкций вакцины, которых у нее четыре, вырабатываются неплохо антитела", - отметил Оберемок.

Также он отметил, что создателям крымской вакцины предстоит определить лучший способ введения препарата, поскольку антитела к коронавирусу вырабатываются и при его введении через нос, и при инъекциях. "Конечно, мы заточены на интраназальную вакцину, потому что такой вакцины еще не было. Но, если кто-то захочет, ее можно будет делать и инъекционно", - пояснил Оберемок.

В июле 2020 года пресс-служба Минобрнауки России сообщала, что ученые КФУ разрабатывают вакцину против коронавируса, которая способна активизировать клеточный и гуморальный иммунитет. В октябре ученые заявили, что преимуществом их вакцины является возможность введения без инъекций. В декабре они сообщили, что у кроликов, на которых проходит испытание, обнаружили формирование антител.

Вакцине дали рабочее название "Лассо" из-за схожести ее формы с арканом для ловли животных, отмечается на сайте КФУ.