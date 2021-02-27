Кабмин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Выпускники российских школ в 2021 году будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам, сообщила в субботу сообщила пресс-служба правительства РФ. Как следует из постановления, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным, Минпросвещения и Рособрнадзор до 29 марта должны будут скорректировать свои правовые акты с учетом новых особенностей.

Так, выпускникам 11-х классов, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам - математике и русскому языку. Они получат аттестат о среднем общем образовании на этом основании, следует из документа.

При этом старшеклассникам, собирающимся учиться в вузах после выпуска, нужно сдать ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления. Для получения аттестата им будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, проведут ЕГЭ для планирующих поступать в вузы выпускников прошлых лет, а также для десятиклассников, готовых сдать экзамены досрочно.

Что касается девятиклассников, то в этом году учебные предметы по выбору они не будут сдавать. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, после прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА-9) только по двум обязательным предметам - математике и русскому языку, пояснили в пресс-службе.

Отдельные правила будут действовать для оканчивающих 11-й класс детей с инвалидностью. Чтобы получить аттестат, им нужно сдать по их выбору либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.